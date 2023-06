Auto fährt bei Waldeck in Edersee

Kurzmeldung Auto fährt bei Waldeck in Edersee

Ein Auto ist am Montagmorgen an einem Schiffsanleger bei Waldeck in den Edersee gefahren und fast komplett versunken.

Nach Polizeiangaben hatte der 71 Jahre alte Fahrer Gas- und Bremspedal verwechselt. Der Mann und sein 69-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem sinkenden Fahrzeug befreien. Der 71-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.