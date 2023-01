Die B49 wird in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Solms (Lahn-Dill) von 20 bis etwa 5 Uhr gesperrt.

Das betrifft in Richtung Gießen den Abschnitt zwischen Solms und Wetzlar-Dalheim, in die Gegenrichtung ist die Fahrbahn zwischen Solms-Oberbiel und Solms gesperrt. Laut Hessen Mobil werden neue Reflektoren an Baustellen-Schutzwänden angebracht.