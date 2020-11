Zum Artikel Hilfe für geplagte Eltern : Lehrer opfern Sommerferien für Kinderbetreuung

Nach dem monatelangen Schul-Lockdown folgen nun die sechswöchigen Sommerferien. Für Eltern, die ihren Urlaub für die Krisenbetreuung bereits aufgebraucht haben, beginnt die nächste große Herausforderung. An einer Schule in Mittelhessen springen die Lehrer in die Bresche. [mehr]