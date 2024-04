Continental-Mitarbeiter aus Wetzlar haben am Freitag am Rand des Aktionärstreffens in der Unternehmenszentrale in Hannover gegen die geplante Schließung ihres Standorts protestiert.

"Wetzlar muss erhalten bleiben!", stand auf einem Transparent, mit dem sie die Aktionäre am Eingang begrüßten. Die IG Metall sprach von 150 Teilnehmern. Conti hatte Ende März angekündigt, den Standort Ende 2025 zu schließen. Einem Teil der bisher 460 Mitarbeiter will Conti Arbeitsplätze an anderen Standorten in Hessen anbieten, 160 Stellen sollen wegfallen.