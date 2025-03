Eier auch in Hessen knapper

Ein Osterfest ohne Eier ist aber wohl nicht zu befürchten.

"Wir werden auch in Hinblick auf Ostern weiterhin Eier in unseren Supermarktregalen vorfinden", sagte eine Sprecherin des Hessischen Bauernverbands auf Anfrage. Aber möglicherweise seien nicht alle Haltungsformen jederzeit in großer Menge verfügbar. Eine der Ursachen seien Fälle von Vogelgrippe in mehreren Bundesländern. Mehrere große Legehennengruppen hätten deswegen getötet werden müssen. Aber auch der Eier-Verbrauch sei gestiegen.