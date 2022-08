Die hessischen Landwirte haben die Getreideernte ungewöhnlich früh beendet und erwarten teils überdurchschnittliche Erträge.

Die Ernte sei "rekordverdächtig" weit fortgeschritten und etwa zwei bis drei Wochen früher beendet worden als in den vorangegangenen Jahren, sagte der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Schmal, am Dienstag in Münzenberg laut einer Mitteilung. Auch die Winterweizenernte befinde sich in den letzten Zügen. Lediglich Restflächen würden noch gedroschen, insbesondere in Nordhessen.