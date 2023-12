Gewerkschaft Verdi will neuen ÖPNV-Manteltarif in Hessen

Die Gewerkschaft Verdi will für rund 8.000 Beschäftigte im Öffentlichen Personen-Nahverkehr Hessens bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen.

Die Fahrer von U- und Straßenbahnen, einigen Bussen sowie aus der Verwaltung sollen eine volle Jahressonderzahlung erhalten sowie bei vollem Lohnausgleich nur noch 35 statt 38 oder 40 Stunden in der Woche arbeiten. In den noch nicht terminierten Gesprächen will Verdi die untersten drei Lohngruppen streichen. Am oberen Ende soll es eine neue Erfahrungsstufe für besonders langjährig Beschäftigte geben