Hessische Städte kämpfen mit Schlaglöchern

Viele hessische Städte haben Probleme mit der Beseitigung von Schlaglöchern.

Veröffentlicht am 03.08.24 um 08:22 Uhr

So konnten in Offenbach laut der Stadtwerke im ersten Halbjahr nur 147 von 387 erkannten Schäden repariert werden. Grund sei vor allem Fachkräftemangel. Ähnliche Probleme gibt es in Frankfurt, Gießen, Darmstadt und Wiesbaden. Es sei sehr schwer, Personal für die Streckenkontrolle zu bekommen, sagten verschiedene Sprecher. Wie groß das Problem der Schlaglöcher ist, zeigt vor allem Frankfurt. Die Kosten für die Ausbesserungen belaufen sich 2024 auf insgesamt 2,5 Millionen Euro.