Der Nahverkehr im südhessischen Odenwaldkreis hat einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Dort lassen sich Busse jetzt live und übersichtlich im Internet verfolgen. Und noch eine nützliche Funktion bietet die neue Karte.

Wer oft oder auch nur gelegentlich mit dem Bus unterwegs ist, kennt das: Man steht zur planmäßigen Abfahrtszeit an der Haltestelle, vom Bus ist weit und breit nichts zu sehen. Der Blick geht immer wieder zum Ende der Straße, in die er jeden Moment einbiegen müsste. Und man fragt sich: Wo mag mein Bus jetzt gerade sein?

Ist der Bus pünktlich, bekomme ich meinen Anschluss?

Im Odenwaldkreis bekommt man nun die Anwort, vorausgesetzt, man hat ein internetfähiges Handy dabei. Über die Webseite odenwaldmobil.de der Odenwald Regional Gesellschaft (OREG) und deren kostenlose App "garantiert mobil" gelangt man zu einer "Livekarte" , die anzeigt, wo sich die Busse der Odenwälder Verkehrsbetriebe gerade befinden. Auf einen Blick sieht man, ob der Bus pünktlich ist oder wie viel Verspätung er hat, wie die OREG jetzt mitteilte.

Wer seinen eigenen Standort freischaltet, sieht sofort, wo sich die nächste Haltestelle befindet. Außerdem kann man sich mit einem Klick auf die jeweilige Haltestelle eine Tafel mit den nächsten Verbindungen von dort anzeigen lassen. So erfährt man frühzeitig, ob man etwa die Anschlussbahn noch erreicht.

"Auf einen Schlag alles digitalisiert"

"Das ist eine völlig neue Qualität und ein Quantensprung in der Fahrgastinformation", freute sich OREG-Nahverkehrsleiter André Dillmann. "Bislang waren digitale Fahrplaninformationen nur an den Bahnhöfen und Haltepunkten der Odenwald-Bahn zu sehen. Wir haben es geschafft, auf einen Schlag alles zu digitalisieren."

Die Standort- und Fahrplandaten werden per Mobilfunk alle 30 Sekunden von den Bussen an die Datenleitstelle gesandt. Dort werden sie verarbeitet und in der "Livekarte" aufbereitet – fahrgastfreundlich, wie die OREG betont. Mit der Karte würden den Fahrgästen die bestmöglichen Fahrplaninformationen für Fahrten im Odenwaldkreis bereitgestellt.

Verzögerung bei App

In der App ließ die Funktion einige Tage auf sich warten, weil die Playstores sie noch nicht freigeschaltet hatten. "Uns ärgert das kolossal", sagte Dillmann am Donnerstag. Die neue Version sei vor über einer Woche an die Stores geliefert worden. "Wir kennen diesen Prozess ja, aber dass es so lange dauert, überrascht uns jetzt doch." Am Freitag war die App mit der Karte dann zumindest für Android-Nutzer verfügbar.

Auch auf der Webseite soll die Karte künftig besser auffindbar sein. Derzeit muss man sich noch etwas umständlich dorthin klicken. "Wir sind im Moment dabei, unseren Auftritt im Internet und in den Sozialen Medien zu modernisieren", versprach Dilllmann. "Dann wird das als wichtiges Feature auch prominent auf der Seite erreichbar sein."

In Darmstadt schon länger

In Darmstadt gibt es die Echtzeitverfolgung schon länger. In der App der Heag mobilo werden ebenfalls die Live-Standorte von Bussen und Straßenbahnen angezeigt. Um das Gewimmel übersichtlicher zu gestalten, lassen sich hier über einen Filter einzelne Linien und auch Haltestellen ein- oder ausblenden.

Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) bietet auf seinen Internetseiten eine verbundweite "Livemap" an. Laut RMV sind die hier gezeigten Standorte von Bussen und Bahnen "prognostiziert". Es handelt sich demnach also nicht um Echtzeitdaten.