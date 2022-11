Der Landesrechnungshof hat die Kommunen aufgefordert, wegen Energie-Krise und steigender Preisen infolge des Ukraine-Krieges ihre Einnahmen vorsichtig zu planen und die Inflation mitzurechnen.

"Es ist erfreulich, dass die hessischen Kommunen so einnahmestark sind, aber sie sind auch stark bei den Ausgaben", erklärte Präsident Wallmann am Freitag. Die Kommunen müssten ihre selbst gesetzten Standards etwa bei Betreuungsrelationen in Kindergartengruppen sowie freiwillige Leistungen wie Weihnachtsleuchtungen oder Wassertemperaturen in den Bädern hinterfragen, forderte er.