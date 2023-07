Mehr ausgebildete Schwimmmeister in Hessen

In Hessen haben im vergangenen Jahr insgesamt 38 Menschen ihre Ausbildung zum Schwimmmeister oder zur Schwimmmeisterin abgeschlossen.

Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, waren das elf mehr als 2021. Insgesamt befanden sich 2022 hessenweit 113 Menschen in der Ausbildung.