Ein-Kind-Familie am häufigsten in Hessen

Die Ein-Kind-Familie ist 2024 die häufigste Familienform in Hessen gewesen.

Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, lebte in fast der Hälfte aller Familien (49,2 Prozent) ein einzelnes Kind. In etwas mehr als einem Drittel der Familien (37,4 Prozent) gab es zwei Kinder, wie aus der Statistik hervorgeht. Insgesamt gab es 2024 in Hessen rund 908.000 Familien, in denen mindestens ein Kind mit mindestens einem Elternteil zusammenlebte. Die durchschnittliche Familie umfasste 3,5 Personen, darunter 1,7 Kinder.