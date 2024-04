Offizieller Start der Spargelsaison in Hessen

Kurzmeldung Offizieller Start der Spargelsaison in Hessen

Nach dem frühen Verkaufsstart wegen milder Temperaturen beginnt am Montag auch offiziell die Spargelsaison in Hessen.

Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) wird gemeinsam mit Sparkelkönigin Lena I. auf einem Spargelhof in Zwingenberg (Bergstraße) den Startschuss geben. Schon Mitte März gab es ersten heimischen Spargel zu kaufen.

In den vergangenen Jahren hatten die Spargelbauern mit Problemen zu kämpfen. Unter anderem gestiegene Lohn- und Energiekosten trieben die Produktionskosten in die Höhe.

Die Spargelernte beginnt in Deutschland normalerweise in der zweiten Aprilhälfte und dauert traditionell bis zum "Johannistag" am 24. Juni.