On-Demand-Shuttles in Frankfurt

Nahverkehr On-Demand-Shuttles in Frankfurt

In drei weiteren Stadtteilen in Frankfurt können sich Menschen künftig von Kleinbussen abholen lassen.

Das Angebot sogenannter On-Demand-Shuttles werde am 11. Oktober auf Kalbach-Riedberg, Frankfurter Berg und Berkersheim ausgedehnt, so RMV und traffiQ am Donnerstag.