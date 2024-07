Sanofi will den Standort in Frankfurt modernisieren.

Sanofi will den Standort in Frankfurt modernisieren. Bild © Imago Images

Sanofi plant offenbar Bau einer neuen Insulin-Produktion in Frankfurt

Sanofi plant offenbar Milliarden-Investition in Frankfurt

Das französische Pharmaunternehmen will in Frankfurt ein neues Werk für seine Insulin-Produktion bauen. Zuletzt ging noch die Angst um, Sanofi könnte seinen Standort in Hessen aufgeben. Inzwischen hat sich die Landesregierung eingeschaltet.

Der französische Pharmakonzern Sanofi plant den Bau einer neuen Insulin-Produktion im Frankfurter Stadtteil Höchst. Dafür sollen zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Euro investiert werden. Das meldet das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld der Bundesregierung.

Die finale Entscheidung für den hessischen Standort sei zwar noch nicht gefallen, doch die Vorbereitungen zu den Bauarbeiten sollen bereits laufen, schreibt das Handelsblatt. Ein Sanofi-Sprecher wollte den Zeitungsbericht auf hr-Nachfrage nicht kommentieren.

Finanzielle Beteiligung des Landes "denkbar"

Wie ein Sprecher der Landesregierung dem hr am Montag sagte, sind Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) seit Monaten im Gespräch mit Sanofi. Einzelheiten nannte der Sprecher nicht.

Eine finanzielle Beteiligung des Landes sei grundsätzlich denkbar, "um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, Investitionen zu hebeln und Anreize für Innovationen zu setzen".

Auch im Frankfurter Römer zeigte man sich zuversichtlich. Man sei in Gesprächen, könne die Meldung aber nicht offiziell bestätigen, hieß es auf hr-Anfrage aus dem Büro von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD).

Neues Werk in Höchst

In Frankfurt hat Sanofi seinen Hauptsitz in Deutschland, etwa 6.200 Menschen sind dort nach Angaben des Unternehmens beschäftigt. Dort betreibt Sanofi unter anderem eine Produktionsstätte für Insulin. Mit der Umstellung auf eine modernere Technologie könnte ein neues Werk entstehen, das alte Werk weichen.

Zuletzt soll es im Unternehmen noch Überlegungen gegeben haben, die Insulinproduktion aus Frankfurt abzuziehen und nach Frankreich zu verlagern, wie das Handelsblatt berichtet. Doch diese Pläne sind wohl vom Tisch.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen