Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Montag in einen dreitägigen Streik getreten.

Nach Angaben der Lufthansa-Tochter fielen am ersten Tag 240 von 488 Flügen aus. Die Geschäftsleitung drohte in einem Brief an die Belegschaft, das aktuelle Angebot zurückzunehmen. Sollte die Tarifkommission den Streik weiterführen und nicht unmittelbar an den Verhandlungstisch zurückkehren, sehe man sich nicht mehr an das bisherige Angebot gebunden.

Die Airline Eurowings Discover, die von Frankfurt aus operiert, ist nicht vom aktuellen Streik betroffen.