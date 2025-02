Wegen möglicher Glassplitter werden Mandarinen im Glas zurückgerufen, die in Aldi-Nord-Filialen verkauft worden sind.

Veröffentlicht am 28.02.25 um 20:26 Uhr

Wie der Lebensmittelgroßhändler Clama GmbH & Co. KG am Freitagabend mitteilte, handelt es sich um das Produkt "Mandarin Orangen im Glas" der Marke Sweet Valley in der 1.000-Gramm-Größe.

Das Produkt wurde in Aldi-Nord-Filialen verkauft, unter anderem in Hessen. Die hessenWARN-App machte ebenso wie das Internetportal lebensmittelwarnung.de auf den Rückruf aufmerksam.

Mandarinen-Gläser bei Aldi zurückgeben

Die Gläser mit der Losnummer 24083-1 3302/01025 würden aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurückgerufen, weil nicht ausgeschlossen sei, dass sie Glassplitter enthielten. Die Losnummer befinde sich auf dem Deckelrand des Glases.

Andere Losnummern oder Produkte seien nicht betroffen. Die Gläser könnten im Geschäft zurückgegeben werden.