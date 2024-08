Tempo 30 und Tempo 40 Wiesbaden beruhigt Autoverkehr in der Innenstadt

An vielen Straßen in der Wiesbadener Innenstadt ist es zu laut - deswegen will die Stadt nun mit Tempo-30- und Tempo-40-Zonen gegensteuern. Langsamere Autos, gesündere Bürger, so lautet der Plan.

Die Tempo-30- und Tempo-40-Zonen sollen helfen, den Lärm zu reduzieren. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Zum Wochenstart sollen in Wiesbaden rund 180 neue Straßenschilder aufgestellt werden: In einigen Innenstadt-Straßen wird das Höchsttempo von 50 Kilometern pro Stunde auf Tempo 30 oder Tempo 40 abgesenkt. Die Stadt hatte nach Untersuchungen zu Lärmbelastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner ein neues Lärmschutz-Konzept beschlossen. Rund 17.000 Bewohnerinnen und Bewohner könnten laut der Stadt von den abgesenkten Höchsttempos am sogenannten historischen Fünfeck und rund um das Kureck profitieren. Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Grenzwerte überschritten Detaillierte Lärmberechnungen des Umweltamtes für jedes einzelne Haus hätten gezeigt, dass in allen untersuchten Innenstadt-Straßen die gesetzlichen Grenzwerte für Straßenverkehrslärm überschritten werden. "Das kann zu Schlaflosigkeit, Dauerstress und schlimmstenfalls zu ernsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen", teilte die Stadt mit. "Lange haben wir über Lärmschutz geredet. Jetzt setzen wir ihn um", erklärte Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne). Rechtlich bezieht die Stadt sich auf einen Paragrafen der Straßenverkehrsordnung, der für Wiesbaden als anerkannten Kurort "bestimmte Befugnisse zum Schutz seiner Gäste einräumt", so die Stadt. Tempo 30 gilt auf den hellblau eingezeichneten Straßen, Tempo 40 auf den dunkelblau makierten Straßen. Bild © hr/OpenStreetMap-Mitwirkende Weniger Tempo 30, als rechtlich möglich wäre Die Lärmberechnungen würden demnach Tempo 30 auf allen untersuchten Hauptverkehrsstraßen begründen, hieß es von der Stadt. "Im Gegensatz zu anderen Städten verzichtet Wiesbaden jedoch darauf, da hiermit unerwünschte Ausweichverkehre in Nebenstraßen drohen würden", hieß es in der Mitteilung. Wie sich etwa an den "positiven Erfahrungen" mit Tempo 40 an den Hauptverkehrsstraßen in Frankfurt gezeigt habe, gebe es bei maximal 40 Stundenkilometern in einigen Fällen Vorteile gegenüber Tempo 30. Deswegen werde an den großen, für den Autoverkehr bedeutenden Hauptachsen Tempo 40 eingerichtet. Hier sollen die neuen Tempo-Zonen gelten {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 8583 ? 'Abschnitt Tempo 40 schließen' : 'Abschnitt Tempo 40 öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 8583 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Tempo 40 -Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem8583" > Tempo 40 1. Ring

Rheinstraße

Schwalbacher Straße

äußere Schiersteiner Straße

äußere Dotzheimer Straße

Taunusstraße

Wilhelmstraße

Sonnenberger Straße

Bahnhofstraße {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 9468 ? 'Abschnitt Tempo 30 schließen' : 'Abschnitt Tempo 30 öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 9468 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Tempo 30-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem9468" > Tempo 30 Neugasse

Röderstraße

Wörthstraße

Kranzplatz

Wohngebiete z. B. an der Emser Straße, rund um die Ringkirche oder an der Moritzstraße Auf weniger bedeutenden Innenstadt-Straßen werde die Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 auf Tempo 30 gesenkt. Bislang sei in Wiesbaden auf einigen Straßen noch Tempo 50 erlaubt gewesen, "auf denen kein vernünftiger Mensch 50 fahren würde", hieß es von der Stadt. Eine Anpassung an die Realität sei hier ohnehin überfällig gewesen. Auf dem 2. Ring bleibt es bei Tempo 50 Auf weiteren Straßen des sogenannten 2. Rings sowie den Hauptachsen Mainzer Straße - Friedrich-Ebert-Allee werde Tempo 50 bestehen bleiben. Weitere Lärmberechnungen soll es laut der Stadt auch für verschiedene Vororte geben, wo die Anwohnerinnen und Anwohner möglicherweise ebenfalls unter zu viel Verkehrslärm litten. Kritik aus dem Stadtparlament - Beifall vom Fahrradclub Die Fraktionsgemeinschaft FWG/Pro Auto in der Stadtverordnetenversammlung kritisierte, Wiesbaden werde in eine Schneckenstadt verwandelt. Wer es ruhig haben wolle, solle nicht in die Innenstadt ziehen. Beifall kommt dagegen vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Der Kreisverband Wiesbaden geht laut Mitteilung davon aus, dass so deutlich weniger Spannungen und Stress zwischen den Verkehrsteilnehmenden entstehen und die Sicherheit für Radfahrende verbessert wird.