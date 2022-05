Das Technologieunternehmen Heraeus aus Hanau steigt mit der Übernahme von Perpetual Technologies in das Geschäft mit PET-Recycling ein.

Wie die Heraeus Group am Dienstag mitteilte, hat sie eine Mehrheitsbeteiligung an Perpetual Technologies mit Sitz in Kleinostheim (Kreis Aschaffenburg) übernommen. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt.