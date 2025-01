Der Zug ist verspätet oder kommt erst gar nicht - wer regelmäßig mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, braucht oft viel Geduld. Da mag diese Information nur ein schwacher Trost sein: Inklusive der S-Bahnen fahren die Regionalzüge insgesamt deutlich pünktlicher als der Fernverkehr.

Der Nordhessische Verkehrsverbund NVV konnte seine Pünktlichkeitsquote leicht verbessern. Seinen Angaben zufolge hatten 89,5 Prozent der Züge eine Verspätung von weniger als sechs Minuten - fuhren also nach den Kriterien der Deutschen Bahn pünktlich. Die Zahlen basieren auf den Daten Januar bis September 2024. Im Gesamtjahr 2023 hatte die Quote bei 88,9 Prozent gelegen.

Im Rhein-Main-Gebiet habe es 2024 wenig Veränderung bei der Pünktlichkeitsquote gegeben, berichtet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Die abschließenden Daten lägen noch nicht vor, aber man habe 2024 "im gleichen Rahmen wie bereits im Vorjahr" gelegen. 2023 hatte die Quote bei 88 Prozent betragen.

Ein Blick auf den Dezember ergab allerdings folgendes Bild bei den S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet: Die Pünktlichkeit betrug nur knapp 81 Prozent, wie der RMV auf Anfrage mitteilte. Damit war fast jede fünfte Bahn mit Verspätung unterwegs.

Der Wert für die Zuverlässigkeit - er gibt an, ob eine Fahrt erfolgt - lag den Angaben zufolge bei gut 90 Prozent. Demnach fiel jede zehnte S-Bahn aus. Für Regionalzüge wurde ein Wert aus der letzten Novemberwoche ausgegeben, hier betrug die Zuverlässigkeit über alle Linien hinweg gut 95 Prozent.

Eine ADAC-Auswertung von Echtzeitdaten hatte zuletzt ergeben, dass Frankfurts Nahverkehr im Vergleich zu Hamburg und Berlin besonders unpünktlich ist. Auf die Minute genau kam in Frankfurt demnach nur ein Drittel der S-Bahnen, bei einer Toleranz von drei Minuten waren es zwei von drei S-Bahnen (67 Prozent).

Aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn hat die Zuverlässigkeit des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Hessen stark abgenommen. Die Gründe dafür seien vielfältig, sagte Philipp Loth von Pro Bahn. Er nannte etwa unterbesetzte Stellwerke als ein Hauptproblem für Zugausfälle.

Dieses Problem nennt auch der RMV: 2024 habe es deutlich mehr Ausfälle oder Verspätungen aufgrund von meist kurzfristigen Stellwerksunterbesetzungen durch Personalausfälle gegeben. "Auch die zahlreichen Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen sorgten 2024 wieder für Verspätungen und Ausfälle", sagte Florian Dubbel, Sprecher des RMV.

Die meisten Gründe für Unpünktlichkeit und Ausfälle könnten nicht beeinflusst werden, heißt es vom NVV. Sie würden durch äußere Einflüsse oder Dritte ausgelöst werden. Darunter seien Störungen durch Witterung, Schäden an der Stromversorgung, Fremdunfälle und Personalmangel.

Der bleibt für die Unternehmen ein brennendes Problem. Krankheitsfälle und generelle Unterbesetzung seien an der Tagesordnung. Beim RMV will man zukünftig mit der Ausweitung von flexiblen Bedarfsangeboten und dem Test von autonomen Fahrzeugen personalunabhängiger werden. "Unser Ziel ist es, einen ÖPNV der Zukunft anzubieten, der durch autonome On-Demand-Angebote abgerundet wird", sagte Dubbel.

Beim NVV schaut man auch auf zeitliche Puffer, sodass weniger Verspätungen entstehen. Die Lage der Züge sei allerdings weitestgehend durch die bestehende Infrastruktur und die Zugfolge festgelegt. Mit dem Einsatz neuer, stärkerer Fahrzeuge wolle man aber die Betriebsqualität erhöhen. So sollen ab Dezember 2026 zwischen Kassel und Frankfurt neue Bahnen verkehren.

Weitere Informationen

Verkehrsverbünde in Hessen

In Hessen organisieren hauptsächlich zwei Verkehrsverbünde Nahverkehr: Der RMV und der NVV. Der RMV koordiniert den regionalen Bus- und Bahnverkehr auf rund zwei Drittel der Fläche Hessens. Im Verbundgebiet wohnen an die fünf Millionen Menschen. Der NVV bedient eine Fläche von 7.000 Quadratkilometer. Als dritter Verbund ist der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) in Hessen tätig, zu ihm gehört der Landkreis Bergstraße.

Ende der weiteren Informationen