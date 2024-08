Viessmann expandiert in die USA

Die nordhessische Viessmann-Gruppe expandiert in die USA. Für einen nicht genannten Preis übernimmt das Unternehmen nach eigenen Angaben den Kühl- und Reinraumhersteller KPS Global.

Seit dem weitgehenden Verkauf des Heizungs- und Klimageschäfts an den US- Konzern Carrier verfolgt die verbliebene Viessmann-Gruppe aus Allendorf (Eder) unter anderem den Geschäftsbereich "Clean & Cold", in den KPS eingegliedert werden soll. Der Hauptsitz von KPS befindet sich in Texas. Es gibt mehr als 850 Beschäftigte in fünf Produktionsstätten.