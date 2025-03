Weniger Gäste in hessischen Jugendherbergen

Die hessischen Jugendherbergen haben 2024 etwas weniger Übernachtungen verzeichnet als im Jahr zuvor.

Veröffentlicht am 03.03.25 um 19:15 Uhr

Nach Angaben des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) Hessen in Bad Homburg waren es in seinen 25 eigenen Jugendherbergen etwa 522.000 Übernachtungen - und damit rund 14.000 weniger als noch 2023. Einer der Gründe für den Rückgang sei die konjunkturelle Entwicklung: Das Konsumverhalten der Menschen beeinflusse auch, wie hoch die Nachfrage nach Aufenthalten in Jugendherbergen ausfalle.