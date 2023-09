Wochenmärkte in Hessen kämpfen mit Verkäufermangel

Auch Standbetreiber auf Wochenmärkten in Hessen leiden unter Personalmangel.

"Sobald, aus welchem Grund auch immer, Bedarf an neuem Personal entsteht - so zum Beispiel durch Krankheit, Ruhestand oder Elternzeit - steht praktisch jeder Standbetreiber zwangsläufig vor diesem akuten Problem", sagte ein Sprecher des Landesverbands für Markthandel und Schausteller. Seit dem Ende der Pandemie fehlten Händlern auf Märkten die Verkäufer. Auf den 178 Wochenmärkten in Hessen sei geschätzt etwa jeder fünfte Standbetreiber vom Verkäufermangel betroffen.