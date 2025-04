Zu Ferienbeginn viel Betrieb am Flughafen Frankfurt

Der Flughafenbetreiber Fraport erwartet zum Start der hessischen Osterferien besonders viele Fluggäste am Frankfurter Flughafen.

Am Samstag rechnete man mit etwa 180.000 Passagieren, am Sonntag gar mit 192.000, sagte ein Fraport-Sprecher am Samstagnachmittag. Eine besondere Herausforderung sei das für den Flughafenbetrieb aber nicht: "An den Frankfurter Sicherheitskontrollen ist kaum noch mit Wartezeiten zu rechnen", so der Sprecher. Beliebte Reiseziele seien vor allem Länder im Süden Europas - wie Griechenland, Spanien und Portugal.