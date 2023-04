Pünktlich zu den Osterferien ist der Edersee in Nordhessen nahezu voll – eine gute Ausgangslage für die Schifffahrt. Auch die Tourismus-Branche freut sich, bereitet sich aber trotzdem auf einen trockenen Sommer vor.

Wandern, Wassersport – oder einfach nur die Weite genießen: Der Edersee zieht gerade in Ferienzeiten viele Menschen an. Kurz vor den Ostertagen meldet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser (WSA) im niedersächsichen Verden, das für den drittgrößten Stausee in Deutschland und die Bewirtschaftung der Edertalsperre zuständig ist: Der Edersee ist aktuell zu 97 Prozent gefüllt. Das dürfte alle Edersee-Besucher freuen.

Mit ihrer 48 Meter hohen Staumauer kann diese 200 Millionen Kubikmeter Wasser stauen. Laut WSA waren es zuletzt 194 Millionen Kubikmeter Wasser. "Wir liegen knapp 16 Millionen Kubikmeter über dem langjährigen Mittel", sagte WSA-Sprecher Jens Köhne. Das sei nicht außergewöhnlich und stelle vielmehr eine optimale Talsperrenbewirtschaftung dar.

"Die derzeitige Situation ist somit positiv zu bewerten." Denn das Wasser des Edersees wird zur Regulierung der Weser und des Mittellandkanals genutzt. Die Talsperre versorgt die Bundeswasserstraßen, damit sie schiffbar bleiben. Das Ziel der Wasserbehörde ist Köhne zufolge ein Vollstau zum 1. Mai. Im vergangenen Jahr wurde es erreicht. Für 2023 ist das WSA zuversichtlich.

Vorbereitung auf trockene Saison

Auch die Tourismus-Branche freut sich über den hohen Füllstand. Er sei wichtig und entscheidend für einige Urlauber, wie beispielsweise Wassersportler, erklärte Lisa Zölzer, Sprecherin der Edersee Marketing GmbH. "Dementsprechend freuen wir uns, dass der Wasserstand des Edersees derzeit sehr hoch ist und hoffen auch, dass dies über den Sommer gehalten werden kann."

Der Edersee leidet seit Jahren unter der Trockenheit im Sommer und läuft in den heißen Monaten fast leer. Das trifft die Schifffahrt auf der Weser und den Tourismus. "Wir werden auch dieses Jahr verstärkt auf andere Themen wie Wandern oder Fahrradfahren setzen, um den Übernachtungs- und Tagesgästen ein Angebot zu schaffen, falls wieder ein trockener Sommer bevorstehen sollte", erläuterte Zölzer.

Erst in der vergangen Woche ist das Gebiet rund um den Edersee als bedeutende Wander-Region ausgezeichnet worden. Es ist die erste Qualitätsregion komplett auf hessischem Boden und erst die siebte in Deutschland. Das Zertifikat wurde vom Deutschen Wanderverband verliehen.

Noch Betten frei über Ostern

"Ein gut gefüllter See ist und bleibt aber weiterhin ein Anziehungspunkt in der Region." Vor allem an der Zahl der Tagesgäste - jährlich sind das schätzungsweise zwei bis drei Millionen - mache sich das bemerkbar. Im vergangenen Jahr wurden rund 1,74 Millionen Übernachtungen in der Region Edersee gezählt.

Mit der Auslastung für das Osterwochenende ist Zölzer zufrieden. Es seien aber noch Übernachtungsmöglichkeiten frei.

