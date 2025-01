Eisbahn in Wiesbaden vorübergehend geschlossen

Die mobile Schlittschuhbahn am Wiesbadener Kurhaus ist an Neujahr vorübergehend geschlossen worden.

Die derzeit geschlossene Eisbahn "Wiesbaden on Ice". Bild © Gaby Beck (hr)

Die Eisqualität reichte nach Angaben des Veranstalters von "Wiesbaden on Ice", der Sporthilfe Wiesbaden, aufgrund technischer Schwierigkeiten für das Schlittschuhlaufen nicht aus. Das Eis friere nicht, sagte der Vorsitzende Andreas Steinbauer am Mittwoch. Warum das so sei, wisse man nicht. Reparaturteams seien unterwegs und sollten den Schaden noch über Nacht beheben.

Das hat dann auch geklappt. Am Donnerstagmorgen teilte der Veranstalter mit, dass die Eisbahn um 10 Uhr wieder öffne.

Wer an Neujahr "Wiesbaden on Ice" wegen des Defekts nicht besuchen konnte, kann laut Veranstalter die Eintrittstickets umbuchen oder bekommt sie zurückerstattet. Die Eisstockbahnen waren durchgängig geöffnet.