Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Orb

12. November - Flohmarkt zugunsten des Gradierwerks, im Gartensaal der Konzerthalle, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

12. November - Spielzeugbasar in der Breitwiesenhalle Gronau, Aueweg 13, von 13 bis 16 Uhr

Bruchköbel

12. November - Häuser- & Höfeflohmarkt im Ortskern von Oberissigheim, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

11. November - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

11. November - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der ev. Christuskirche, Eberstadt, Heidelberger Landstraße 155, von 9 bis 11 Uhr

Fernwald

12. November - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, ab 8 Uhr

Frankfurt

11. November - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

11./12. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

11. November - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

11. November - Flohmarkt beim VAMV, Adalbertstraße von 15 bis 17, von 10 bis 16 Uhr

11. November - Hofflohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen!

12. November - Schnäppchenmarkt in der Jahrhunderthalle, von 9.30 bis 16 Uhr

Gießen

11. November - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 8 bis 14 Uhr

Hattersheim

12. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

11. November - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herleshausen

12. November - Land- & Flohmarkt im Pater-Haimo-Weg 1, Altefeld, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

11. November - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Offenbach

11. November - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

11. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Riedstadt

11. November - Winter- & Skiflohmarkt im großen Saal der Turnhalle Crumstadt, Nibelungenstraße 12, von 13 bis 15 Uhr

Rüsselsheim

12. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Steinmarkt 1, von 10 bis 17 Uhr

Schaafheim

12. November - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 10.30 bis 13 Uhr

12. November - Spielzeugbasar in der Kulturhalle, von 15 bis 17 Uhr

Wiesbaden

11. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Äppelallee 27a, von 14 bis 19 Uhr

Wöllstadt

12. November - Modellbahn-/Modellauto- und Spielzeugbörse in der Römerhalle Ober-Wöllstadt, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen