Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

17. Juni - Privater Hofflohmarkt in der Hauptstraße 23, ab 10 Uhr

Bad Vilbel

18. Juni - Höfeflohmarkt im ganzen Stadtgebiet, von 11 bis 16 Uhr

Darmstadt

17. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

17. Juni - Flohmarkt auf dem Außengelände der Freien Waldorfschule Eberstadt, Arndtstraße 6, von 10 bis 15 Uhr

18. Juni - Hinterhofflohmarkt im Martinsviertel, von 10 bis 17 Uhr

Eichenzell

18. Juni - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz Rhönhof, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

16. Juni - Flohmarkt auf dem TSG-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

18. Juni - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

13. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

15./17. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

17. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

17. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

18. Juni - Nachbarschaftsflohmarkt in der Gutleutstraße 329, von 13 bis 17 Uhr

Gelnhausen

17. Juni - Fußball- & Sportsammlerflohmarkt in der Willy-Bechtold-Halle, Roth, von 9 bis 14.30 Uhr

Gießen

17. Juni - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Grebenhain

18. Juni - Hofflohmarkt in der Ober-Mooser-Straße 33, Bermuthshain, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

17. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

17. Juni - Höfe-Flohmarkt im Viertel rund um die Lindenstraße, von 9 bis 14 Uhr

Hünstetten

17. Juni - Flohmarkt in Strinz Trinitatis, von 8 bis 16 Uhr

Kassel

17. Juni - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Langenselbold

18. Juni - Flohmarkt, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Langgöns

18. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, ab 8 Uhr

Löhnberg

18. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Güldenstadt 2, von 8 bis 16 Uhr

Marburg

17. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Münster

18. Juni - Hofflohmarkt in der Heinrich-Heine-Straße 1-6, von 9 bis 16 Uhr, nicht bei Regen!

Nidda

15. Juni - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

18. Juni - Dorfflohmarkt in Wallernhausen, von 10 bis 16 Uhr

Obertshausen

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

17. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reichelsheim

18. Juni - Dorfflohmarkt im Ortsteil Beienheim, von 10 bis 16 Uhr

Rödermark

17. Juni - Höfe-Flohmarkt in der Gartenstraße 4, in der Ringstraße, Zum Steckengarten und in der Hanauer Straße, ab 10 Uhr

Rosbach v.d.H.

18. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 6 bis 15 Uhr

Schaafheim

18. Juni - Höfe-Flohmarkt im ganzen Ort, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

15. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sontra

18. Juni - Flohmarkt, an der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Wetzlar

18. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt am Handelshof, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

18. Juni - Campus-Flohmarkt in der Schwalbacher Straße 72-78, von 11 bis 15 Uhr

Wölfersheim

14. bis 16. Juni - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, Haingraben 15, jeweils von 17 bis 22 Uhr

