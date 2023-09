Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

16./17. September - Floh- & Antikmarkt in und um die Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

17. September - Flohmarkt am Einrichtungshaus in der Industriestraße 2, Dortelweil, von 6 bis 14.30 Uhr

Breuberg

17. September - Flohmarkt in den Höfen und auf dem Dorfplatz Rai-Breitenbach, von 11 bis 16 Uhr

Bruchköbel

15. September - Flohmarkt ab Gr. 128, Spielsachen, Trödel u.a., im Bürgerhaus Oberissigheim, von 18.30 bis 20.30 Uhr

16. September - Basar rund ums Kind im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 17 Uhr

Butzbach

17. September - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 14 Uhr

Darmstadt

16. September - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

17. September - Vinyl-Flohmarkt im Bürgerhaus „Zum Goldnen Löwen“, Arheilgen, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Dornburg

17. September - Flohmarkt am Dornburg-Center, Frickhofen, von 8 bis 16 Uhr

Eichenzell

17. September - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz Rhönhof, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

15. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz der TSG, Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

17. September - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

12. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

16./17. September - Töpfermarkt in den Altstadtgassen, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Florstadt

17. September - Dorfflohmarkt in Nieder-Mockstadt, ab 10 Uhr

Frankfurt

14. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

16. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

16. September - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

16. September - Rhein-Main-Kamerabörse im Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, von 10 bis 16 Uhr

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

17. September - Flohmarkt auf dem Tierheimgelände unter der Schwanheimer Brücke, Nied, von 10 bis 16 Uhr

17. September - Haus- & Hofflohmarkt im Stadtteil Rödelheim, von 11 bis 16 Uhr

17. September - Nachbarschaftsflohmarkt in der Altenwohnanlage, Gutleutstraße 329, von 13 bis 17 Uhr

Fuldabrück

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gießen

16. September - Höfe-Flohmarkt im Bürgergarten Rödgen, von 12 bis 16 Uhr

Gießen

16. September - Höfe-Flohmarkt in Rödgen, im Ortskern und im Bürgergarten, von 12 bis 16 Uhr

16. September - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

17. September - Flohmarkt am Möbelmarkt, Schiffenberger Tal, ab 8 Uhr

Grünberg

17. September - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Göbelnrod, von 10 bis 16 Uhr

Hasselroth

17. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Friedrich-Hofacker-Halle, Niedermittlau, von 13.30 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.15 Uhr

Hattersheim

16. September - Flohmarkt rund ums Kind, im Alten Posthof, Sarceller Straße 1, von 9 bis 13 Uhr

Heppenheim

16. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Heuchelheim

17. September - Dorfflohmarkt in Heuchelheim und Kinzenbach, von 11 bis 17 Uhr

Hohenroda

16./17. September - Hofflohmarkt in der Amselstraße 14, Ransbach, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Kassel

16./17. September - Flohmarkt in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Langenselbold

17. September - Flohmarkt, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Laubach

16. September - Hofflohmarkt in der Friedberger Straße 15, Gonterskirchen, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

16. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

16. September - Herbstflohmarkt in der Freien Waldorfschule, Ockershäuser Allee 14, von 10 bis 14 Uhr

Modautal

16. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Neutsch, von 12 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 11 Uhr

Nidda

14. September - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Offenbach

16. September - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

16. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

17. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Usenborn, von 10 bis 16 Uhr

Reiskirchen

17. September - Dorf-Flohmarkt in Hattenrod, von 11 bis 16 Uhr

Rödermark

17. September - Privater Höfe-Flohmarkt in Ober-Roden Breidert, von 10 bis 14 Uhr

Rosbach v.d.H.

17. September - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 6 bis 15 Uhr

Rüdesheim

17. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

14. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sontra

17. September - Flohmarkt, an der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Sulzbach

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Ulrichstein

17. September - Dorfflohmarkt im Ortsteil Ober-Seibertenrod, von 10 bis 16 Uhr

Usingen

17. September - Basar rund ums Kind, An der Sporthalle 1, Merzhausen, von 12 bis 14 Uhr

17. September - Dorfflohmarkt in Merzhausen, von 9 bis 15 Uhr

Weilmünster

17. September - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Wolfenhausen, von 10 bis 16 Uhr

Weiterstadt

17. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 17 Uhr

Wiesbaden

16. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, von 14 bis 19 Uhr

17. September - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

17. September - Garagenflohmarkt in vielen Siedlungshäusern im Stadtteil Freudenberg, von 10 bis 16 Uhr

17. September - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Nordenstadt, von 10 bis 16 Uhr

Zierenberg

17. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Elisabeth-Selbert-Schule, von 11 bis 15 Uhr

Zwingenberg

16. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Melibokushalle, von 14 bis 16 Uhr

