Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

16./17. August - Antikmarkt in und um die Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Baunatal

18. August - Flohmarkt am Parkstadion, von 10 bis 17 Uhr

Butzbach

18. August - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Hausen, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

16./17. August - Südostbasar in der Elly-Heuss-Knapp-Schule, Kohlbergweg 1, am Freitag von 15 bis 21 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr

17. August - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

18. August - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rhönhon, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erbach

18. August - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 6 bis 16 Uhr

Erlensee

16. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

18. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

13. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

17. August - Flohmarkt auf dem Rathausplatz, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

15./17. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

17. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

17. August - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

18. August - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

18. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

18. August - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimerstraße 24, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

18. August - Haus- & Hofflohmarkt in der von Eiffstraße 10, Steinheim, von 11 bis 15 Uhr

Hattersheim

18. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

17. August - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hochheim am Main

17. August - Angelflohmarkt des ASV Hochheim, auf dem Vereinsgelände zwischen Hochheim und WI-Delkenheim, von 9 bis 13 Uhr

Kassel

17. August - Floh- & Trödelmarkt auf der Wilhelmsstraße und dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Langenselbold

18. August - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Löhnberg

18. August - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Güldenstadt 2, von 8 bis 16 Uhr

Marburg

17. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

14. August - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

15. August - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Oberursel

18. August - Hof- & Kleiderflohmarkt in der Saalburgstraße 19, von 11 bis 17 Uhr

Offenbach

17. August - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

17. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reiskirchen

18. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz an der B49, ab 8 Uhr

Seligenstadt

15. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sontra

18. August - Flohmarkt auf der Breitwiese, von 5 bis 15 Uhr

Tann

18. August - Hallen-Floh- & Trödelmarkt, Am Galgenberg 4, von 11 bis 17 Uhr

Vellmar

18. August - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 8 bis 15.30 Uhr

Villmar

25. August - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Aumenau, von 8 bis 16 Uhr

Weiterstadt

18. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Im Rödling 2, von 11 bis 18 Uhr

18. August - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Koch-Straße 1a, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

17. August - Flohmarkt im Forum Wetzlar, von 18 bis 22 Uhr

