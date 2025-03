Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Veröffentlicht am 16.03.25 um 18:09 Uhr

Alsbach-Hähnlein

22. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Turnhalle der Grunschule Hähnlein, von 13 bis 15 Uhr

Altenstadt

22./23. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Altenstadthalle, Vogelsbergstraße 44, am Samstag von 18 bis 21 Uhr, für Schwangere ab 17 Uhr und am Sonntag von 7.30 bis 9 Uhr

Bad Homburg

22. März - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Kirdorf, Stedter Weg 40, von 9 bis 12 Uhr

Bad Nauheim

23. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Frauwaldhalle Nieder-Mörlen, von 13 bis 16 Uhr

Bruchköbel

22. März - Basar für Baby- & Kinderkleidung im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 16.30 Uhr

Büttelborn

21./22. März - Damenbasar im Volkshaus Klein-Gerau, am Freitag von 18 bis 20.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr

Butzbach

23. März - Antik- & Flohmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 15 Uhr

23. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

22. März - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

22. März - Vinyl-Flohmarkt in der Frankfurter Landstraße 153, Arheilgen, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Dietzenbach

23. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind auf dem Montessori Campus, Gustav-Heinemann-Ring 101, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Erlensee

21. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

18. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Florstadt

22. März - Sortierter Kleiderbasar im Bürgerhaus Stammheim, von 13 bis 16 Uhr

Frankfurt

20./22. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

22. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

22. März - Flohmarkt für alles was Räder hat in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 1, von 11 bis 13 Uhr

22. März - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

22. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der ev. Lydiagemeinde, Alt-Hausen 3, von 13.30 bis 16 Uhr

22. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindesaal in der Wiener Straße 23, Oberrad, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

23. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

23. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

22. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita „Sonnenschein“, von 10 bis 13 Uhr

Fulda

23. März - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rosengarten, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

22. März - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Grünberg

23. März - Flohmarkt in der Markthalle, ab 8 Uhr

Heppenheim

22. März - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

23. März - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Stadthalle, von 11 bis 15 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Homberg (Efze)

22./23. März - Flohmarkt Kunst & Garten im Glashaus, Welferoder Straße 23, jeweils von 12 bis 18 Uhr

Hungen

22. März - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Obbornhofen, Hexenweg 9, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

23. März - Frauen- & Kreativflohmarkt im Bürgerhaus Obbornhofen, Hexenweg 9, von 11 bis 14 Uhr

Marburg

22. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim am Main

23. März - Comic-, Bücher- & Medienflohmarkt in der Lämmerspieler Straße 48, von 9 bis 15 Uhr

Oberursel

22./23. März - Flohmarkt im Festsaal des Alten- & Pflegeheims Haus Emmaus, Ebertstraße 15, jeweils von 13 bis 17 Uhr

Offenbach

22. März - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

22. März - Flohmarkt rund ums Kind in der ev. Friedenskirchengemeinde, Geleitstraße 104, von 12 bis 16 Uhr

Ortenberg

22. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

22. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Weckesheim, Kastanienweg 15, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

