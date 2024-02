Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

25. Februar - Neues und Gebrauchtes rund um den Bogensport, Blasrohre und Messerbau, in der Breitwiesenhalle Gronau, ab 13 Uhr

Darmstadt

24. Februar - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dornburg

25. Februar - Trödelmarkt im Bürgerhaus Frickhofen, von 9 bis 16 Uhr

Frankfurt

24. Februar - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

24. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

24. Februar - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Bornheim, von 13 bis 16 Uhr

24. Februar - Flohmarkt runs ums Kind im Gemeindesaal der Erlösergemeinde, Wiener Straße 23, Oberrad, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

25. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

25. Februar - Private Wohnungsauflösung/Flohmarkt, Ehinger Straße 25 (Rieger), Gallus, von 11 bis 17 Uhr

Hofheim

24. Februar - Flohmarkt rund ums Kind im ev. Kinder- und Familienhaus Langenhain, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

25. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Immenhausen

24./25. Februar - Flohmarkt für Glas- und Porzellanwaren, im Glasmuseum, jeweils von 13 bis 17 Uhr, Eintritt: 3,50 Euro

Kelkheim

24. Februar - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Langgöns

25. Februar - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, ab 13 Uhr

Marburg

24. Februar - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Offenbach

24. Februar - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Raunheim

25. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße 2, von 10 bis 17 Uhr

Staufenberg

25. Februar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

25. Februar - Oberhessische Vogelbörse in der Stadthalle, Porstendorfer Straße 2, von 7 bis 12 Uhr

Viernheim

25. Februar - Floh- & Trödelmarkt im Rhein-Neckar-Zentrum, von 8 bis 16 Uhr

Wiesbaden

25. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße 78, von 8 bis 16 Uhr

25. Februar - Flohmarkt im Bürgerhaus Delkenheim, von 11 bis 15 Uhr

