Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

10. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Bad Vilbel

9. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Sporthalle Heilsberg, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Birstein

10. März - Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Unterreichenbach, Hauptstraße 1, von 13 bis 17 Uhr

Darmstadt

9. März - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

10. März - Sammlerbörse im Bürgerhaus Sprendlingen, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Erbach

10. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

9. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

9./10. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

9. März - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

9. März - Flohmarkt „Alles was Räder hat“, in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 1, von 10 bis 13 Uhr

9. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der Lydiagemeinde, Alt-Hausen 3, Hausen, von 13.30 bis 16 Uhr

9. März - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, von 11 bis 16 Uhr, nicht bei Regen

10. März - Medienbörse in der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Gründau

10. März - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Heppenheim

9. März - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Homberg (Efze)

10. März - Antik- & Trödelmarkt in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 9 bis 16 Uhr

Maintal

10. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 10 bis 16 Uhr

Münster

9. März - Flohmarkt in der Gersprenzhalle, von 12.30 bis 16 Uhr

Nidderau

9./10. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Willi-Salzmann-Halle Windecken, am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr, für Schwangere jeweils eine Stunde früher

Offenbach

9. März - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

9. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Roßdorf

10. März - Radbörse in der alten Turnhalle, Schulgasse 27, von 12 bis 14 Uhr

Rüsselsheim

10. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Steinmarkt 1, von 10 bis 17 Uhr

Schaafheim

10. März - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 10.30 bis 13 Uhr

10. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturhalle, von 15 bis 17 Uhr

Seeheim-Jugenheim

9. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Sulzbach

10. März - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

10. März - Trödel- & Antikmarkt im Adlercenter, Äppelallee 27a, von 8 bis 16 Uhr

Wöllstadt

10. März - Modellbahn-/Modellauto- und Blechspielzeugbörse in der Römerhalle, von 10 bis 15 Uhr

