Der 62. Hessentag in Bad Vilbel ist eröffnet. Ursprünglich sollte die Stadt im Jahr 2020 Gastgeber des Landesfestes werden, doch dann kam Corona. Nach über 3.000 Tagen der Vorbereitung geht es nun los.

Stelzenläufer in bunten Kostümen empfangen die Gäste der Eröffnungsfeier des Hessentags vor der Wasserburg Bild © picture alliance/dpa | Arne Dedert

Bei hochsommerlichen Temperaturen ist der 62. Hessentag in Bad Vilbel gestartet. Ministerpräsident Boris Rhein und der Bad Vilbeler Bürgermeister Sebastian Wysocki (beide CDU) eröffneten das Landesfest am Freitagmittag offiziell. Es dauert in diesem Jahr bis zum 22. Juni, die Stadt erwartet bis dahin rund 750.000 Besucher. Das diesjährige Motto lautet: "Wir bringen Hessen auf die Bühne."

"Was für ein Tag bei einem wunderbaren Wetter, eigentlich kann man gar kein besseres Eröffnungsszenario haben", sagte Ministerpräsident Rhein zum Auftakt des zehntägigen Landesfestes. "Ich freue mich auf den Hessentag, das wird etwas ganz Besonderes."

"Booster" für die Stadtentwicklung

Bürgermeister Wysocki hatte zuvor die Gäste der Eröffnungsveranstaltung mit einem herzlichen "Ei Gude" begrüßt. Der Hessentag sei ein "Booster" für die Stadtentwicklung und eine "ganz große Chance", sagte er. Man lade alle Hessinnen und Hessen ein, die Stadt in den kommenden Tagen zu entdecken.

Für die passende Musik sorgte der Musiker René Di Rienzo. Zusammen mit Kindern der Frankfurter Otto-Hahn-Schule brachte er die Gäste der Eröffnungsveranstaltung mit dem offiziellen Hessentagssong in Stimmung. "Bei uns in Hessen ist das Leben wunderbar", heißt es darin und: "In Hessen wird aus Dir und mir ein Wir." Dieses "Wir" mache das Landesfest aus, erklärte Rhein. Die "tolle Atmosphäre" schwappe auch "rüber nach Frankfurt".

Hessentag in Bad Vilbel eigentlich 2020

"Wir sind alle super happy, dass wir jetzt endlich vom Gleis sind und starten konnten", sagte der Hessentags-Beauftragte und Intendant der Bad Vilbeler Burgfestspiele, Claus-Günther Cuntzmann. "Es wird ein tolles Fest."

Bildergalerie Auftakt zum Hessentag in Bad Vilbel Bild 1/8 Bühne frei: Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) eröffnete am Freitagmittag den Hessentag 2025 in Bad Vilbel. Bild © Anne-Katrin Hochstrat/hr | zur Galerieansicht Bild 2/8 1.600 Veranstaltungen sind beim diesjährigen Hessentag zu erleben. Zum Beispiel ein Sprung von einer Skisprungschanze. Bild © Ursula Mayer/hr | zur Galerieansicht Bild 3/8 Gelegenheiten, sich beim Hessentag sportlich zu betätigen, gibt es ausreichend. Bild © Ursula Mayer/hr | zur Galerieansicht Bild 4/8 Auf dem Landesfest gibt es mehrere informative Sonderschauen, wie etwa jene der Bundeswehr: Hier stehen Besucher vor einem Kampfhubschrauber "Tiger". Bild © picture alliance/dpa | Arne Dedert | zur Galerieansicht Bild 5/8 Bei der Sonderschau "Der Natur auf der Spur" erhalten Besucher Einblicke in Natur und Landwirtschaft. Eine Kuh und ihr Kalb stehen auf einer Schaufläche der Sonderschau. Bild © picture alliance/dpa | Arne Dedert | zur Galerieansicht Bild 6/8 Hoch hinaus beim Hessentag in Bad Vilbel geht's auch: Zur Entspannung können die Besucherinnen und Besucher eine Runde Riesenrad fahren. Bild © Ursula Mayer/hr | zur Galerieansicht Bild 7/8 Bei hochsommerlichen Temperaturen ist eine Abkühlung im Kneipp-Becken genau das Richtige. Bild © picture alliance/dpa | Arne Dedert | zur Galerieansicht Bild 8/8 Auch ein Päuschen im Schatten ist bei dieser Hitze nicht verkehrt - wie es diese Enten vormachen. Bild © Anne-Katrin Hochstrat | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

Ursprünglich sollte Bad Vilbel bereits im Jahr 2020 Gastgeber des Hessentags sein, doch das Großevent musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Somit habe man rechnerisch "über 3.000 Tage der Vorbereitung" gehabt, so Cuntzmann.

Sonderschau "Der Natur auf der Spur"

Umwelt- und Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) eröffnete am Freitag die Sonderschau "Der Natur auf der Spur". Besucher bekommen darin Einblicke in Hessens Landwirtschaft, Wälder und Natur.

Wer etwa wissen möchte, wie ein Feldhamsterbau von innen aussieht oder was eigentlich eine Kuh frisst, wer über einen Barfußpfad wandeln oder einen Bienenstock begehen möchte, ist bei der Schau richtig. Die Bundeswehr ist ebenfalls mit einer Sonderschau auf dem Hessentag vertreten. Auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) stattete dem Landesfest am Abend einen Besuch ab.

Ski Aggu, Mando Diao und Hitzegewitter

Am Samstag stehen der "Tag der ehrenamtlichen Einsatzkräfte", zu dem auch Innenminister Roman Poseck (CDU) erwartet wird, und ein Konzert von Rapper Ski Aggu auf dem Programm. Am Sonntag folgen der "Tag der Polizei" sowie ein Auftritt der schwedischen Band Mando Diao.

Am ersten Hessentagswochenende könnte das Wetter allerdings turbulent werden: Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Samstag mit ersten Hitzegewittern, bevor es in der Nacht zum Sonntag kräftige Gewitter mit Starkregen geben könnte.

Hier finden Sie das Programm des Hessentags in Bad Vilbel sowie weitere Tipps rund um Ihren Besuch.