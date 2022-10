Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Büdingen

16. Oktober - Büdingen is(s)t fabelhaft!

Streetfood-Tour durch die Stadt und verkaufsoffener Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, verkaufsoffen ab 13 Uhr

Grünberg

8. bis 16. Oktober – Gallusmarkt

Auf dem Marktplatz, mit Vergnügungspark, Festzelt u.a., am Dienstag ab 20 Uhr Live-Musik im Festzelt, am Mittwoch ab 12 Uhr Marktfrühschoppen, ab 15 Uhr Live-Musik, am Donnerstag ab 9 Uhr Krämermarkt, ab 10 Uhr Frühschoppen, ab 12 Uhr Gallusmarktstimmung, am Samstag ab 14 Uhr Kinderfest, ab 20 Uhr Party im Festzelt, am Sonntag ab 13 Uhr Abritt zur Fuchsjagd, ab 15 Uhr Kindertheater u.v.a.

Seeheim-Jugenheim

15./16. Oktober – Kunsthandwerkermarkt

In der Bürgerhalle Jugenheim, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Trebur

14./15. Oktober - Treburer Oktoberfest

Im Festzelt am Freibad, jeweils ab 19 Uhr Bieranstich mit Live-Musik, Einlass jeweils ab 17.30 Uhr, Eintritt: 25 Euro

Weilrod

15. bis 17. Oktober - Hasselbacher Kerb

Am Kulturforum Hochtaunus, am Samstag ab 14 Uhr Stellen des Kerbebaumes, ab 17 Uhr feierliches Hochamt, ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, am Sonntag ab 15 Uhr Kerbeumzug, ab 20 Uhr bunter Abend, am Montag ab 10 Uhr Floßgang der Kerbeburschen, ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

