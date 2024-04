Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Darmstadt

26. bis 28. April - Fürstliches Gartenfest

Auf Hofgut Kranichstein, mit Ausstellung, Reitturnier u.a., jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Dillenburg

27. April – Koningsdag

Zum Geburtstag des niederländischen Königs, mit Feierlichkeiten in der Innenstadt, Hüpfburgenlandschaft, Flohmarkt, historischem Lagerleben, Live-Musik u.a., ab 11 Uhr

Frankfurt

28. April – Streuobstfest

Auf dem Lohrberg, rund um das MainÄppelHaus, von 10 bis 18 Uhr

Glauburg

27./28. April – Bahnhofsfest

Am und im Bahnhof Stockheim, am Samstag ab 11 Uhr mit Live-Musik, Tombola, Kinderprogramm u.a., am Sonntag ab 11 Uhr Festprogramm mit Oldtimertreffen, ca. 12.40 Uhr Einfahrt des Dampf-Sonderzuges u.a.

Heusenstamm

26. bis 28. April - Rhein-Main Genuss- & Gartenfest

Am Schloss Heusenstamm, Im Herrngarten, am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Michelstadt

28. April - Andere Länder, andere Fritten

Gemeinsam zu Tisch – Speisen aus aller Welt, Musik u.a., im Kellereihof, von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

27./28. April - Phantastischer Maimarkt

Auf der Ronneburg, mit Markt, Musik, Gauklern u.a., am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Ulrichstein

27. April - Irische Nacht

Mit Live-Musik im Museum im Vorwerk, ab 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro

