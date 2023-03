Ostermarkt am Flughafen Frankfurt

Ostermarkt am Flughafen Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle Märkte und Feste in Hessen.

Amöneburg

31. März bis 2. April - Erfurtshäuser Ostereiermarkt

Im Bürgerhaus Mardorf, Kleiner Roßdorfer Weg 1, am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Hilders

2. April - Traditioneller Frühlingsmarkt

Im Ortskern und Flohmarkt im Ulstersaal, von 11 bis 18 Uhr

Neu-Anspach

1./2. April – Ostermarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, es gelten die regulären Eintrittspreise

Schöneck

2. April – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 16 Uhr

