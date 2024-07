Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Nauheim

19. bis 21. Juli - Steinfurther Rosenfest

Rund um die Rose, am Freitag von 9 bis 1 Uhr, am Samstag von 9 bis 0.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 24 Uhr, am Sonntag Rosenkorso durch den Ort

Bruchköbel

19./20. Juli – Weinfest

Auf dem Freien Platz in der Altstadt, am Freitag von 17 bis 22 Uhr und am Samstag von 16 bis 22 Uhr

Frankfurt

20./21. Juli - Africa Diaspora - Das Festival

Im Rebstockpark, jeweils von 11 bis 0 Uhr

Mörfelden-Walldorf

19. bis 21. Juli - Walldorfer Weinfest

Am Vereinsheim von RW Walldorf, am Freitag ab 19 Uhr, ab 21 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 17 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst, ab 11 Uhr Auftritte der Vereinsgruppen, Sportlerehrungen u.a.

Rodgau

12. bis 21. Juli - Rodgauer Weinwoche

In der Innenstadt, jeweils ab 17 Uhr

Rossdorf

21. Juli - Tag der offenen Tür

In der Gartenbahnanlage, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 1,50 Euro pro Fahrt

Wiesbaden

19. bis 22. Juli - Gibber Kerb

Auf dem Festplatz an der Tannhäuser Straße, Ecke Grundweg, mit Live-Musik, Vergnügungspark, am Montag ab 22.45 Uhr Feuerwerk

19./20. Juli - Fichter Waldfest der Fichter Kerbegesellschaft Bierstadt

Am Freitag ab 18 Uhr Inthronisation des Fichter Waldschrats, im Anschluss Bieranstich mit Live-Musik, am Samstag ab 16 Uhr Kinderprogramm, im Anschl. Tauziehwettbewerb u.a.

