Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad König

9. Juni – Pfingstmarkt

Mit buntem Treiben, Musik, Action u.a. in der Innenstadt, von 11 bis 18 Uhr

Brensbach

6. bis 8. Juni - Hof- & Kelterfest

In den Höfen und Gärten im Ortskern, am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Diemelsee

7. bis 9. Juni - Schützen- & Heimatfest

Im Ortsteil Stormbruch, am Samstag ab 18.30 Uhr Platzkonzert, ab 21 Uhr Festball, ab 0.30 Uhr Fackelzug, am Sonntag ab 10 Uhr Königsfrühstück, ab 15 Uhr Festtanz und Kindertanz, ab 20 Uhr Festball, am Montag ab 10.30 Uhr Königsschießen, ab 17.30 Uhr Festzug, ab 19.30 Uhr Festball u.v.a.

Freigericht

8. Juni - TTC-Grillfest

Auf dem Dorfplatz Bernbach, ab 11 Uhr mit Frühschoppen, ab 13.30 Kinderprogramm, ab 19 Uhr Live-Musik

Hattersheim

7. bis 10. Juni - Okrifteler Wäldchesfest

Auf dem Festgelände am Wäldchen in der Jahnallee, mit Vergnügungspark, Live-Musik, Tombola u.a., am Samstag von 16 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11.30 bis 24 Uhr, am Montag von 10 bis 24 Uhr und am Dienstag von 11 bis 24 Uhr

Michelstadt

6. bis 15. Juni - Michelstädter Bienenmarkt

Mit buntem Rahmenprogramm, Spaß für für Jung und Alt, Vergnügungspark u.a., jeweils von 11 bis 24 Uhr

Münzenberg

7. bis 9. Juni - Mittelalter Spektakulum

Unterhalb der Münzenburg, mit Handwerk, Händlern, Bruchenballturnier, Falknerei, Strohburg für Kinder u.a., am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 23 Uhr und am Montag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Obertshausen

6. bis 8. Juni – Bier- & Musikfestival

Auf dem Vorplatz des Bürgerhauses, am Freitag ab 18 Uhr, ab 19 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 19 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Ortenberg

7./8. Juni - Afrika-Fest

Auf Burg Lißberg, Schlossgasse 2, mit Künstlern, Kunsthandwerk, Musik u.a., am Samstag ab 14.15 Uhr und am Sonntag ab 13.15 Uhr, Eintritt: 18 Euro

Ronneburg

7. bis 9. Juni - Ritterturnier zu Pfingsten

Auf der Ronneburg, mit Markttreiben, Gauklern, Musik u.a., Ritterturnier jeweils 13 und 17 Uhr, Öffnung und Festbetrieb jeweils von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Schlangenbad

6. bis 8. Juni - Schlangenbader Weinfest

Im unteren Kurpark mit Live-Musik, Trail Run am Samstag, Kreativmarkt am Samstag und Sonntag u.v.a., am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr

Spangenberg

7./8. Juni - Liebenbach Classics

In der historischen Altstadt, am Samstag von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr Oldtimerfrühstück auf Schloss Spangenberg, von 12 bis 20 Uhr Festbetrieb in der Altstadt

