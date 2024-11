Weihnachtsmarkt 2024 und Advent in den Höfen in Fritzlar

Die Altstadt von Fritzlar erstrahlt während der Adventszeit in besonderem Glanz, wenn die Straßenzüge geschmückt sind und hunderte von Lichtern die Giebel der Fachwerkhäuser erhellen.

Veröffentlicht am 19.11.24 um 11:47 Uhr

Die Fritzlarer Höfe und Scheunen bieten die Kulisse für den "Fritzlarer Advent in den Höfen".

Die Fritzlarer Höfe und Scheunen bieten die Kulisse für den "Fritzlarer Advent in den Höfen". Bild © Peter Zerhau

Sie bieten am zweiten Adventswochenende die Kulisse für den Weihnachtsmarkt und am dritten Adventswochenende für die beliebte Veranstaltung Advent in den Höfen, bei der zahlreiche Höfe und Scheunen für Musik, Kunsthandwerk und Essen geöffnet haben.

Weihnachtsmarkt in Fritzlar 2024: Öffnungszeiten

6. bis 8. Dezember:



Freitag von 13 bis 20 Uhr

Samstag von 10 bis 21 Uhr

Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Advent in den Höfen 2024: Öffnungszeiten

14. und 15. Dezember:



Samstag 12 bis 21 Uhr

Sonntag 12 bis 18 Uhr

Ort

Marktplatz, Zwischen den Krämen, vor dem Rathaus und in der Kasseler Straße, 34560 Fritzlar

Informationen/Programm

www.stadtmarketing-fritzlar.de