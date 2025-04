Anbieter in Hessen in der Übersicht

In Räumen wie "Draculas Schloss", dem "Hexenhaus" oder der "Zelle" müssen Besucher rätselhafte Aufgaben lösen und Missionen in filmreifer Kulisse bewältigen: Escape Rooms in Hessen bieten sich für Freizeit-Aktivitäten oder Ausflüge in den Ferien an - auch für Familien.

In eine geheimnisvolle Welt, wie hier in dieser Bibliothek, begeben sich Besucher in Escape Rooms, um Rätsel zu lösen. Bild © Jörn Perske (hr)

Escape Rooms werden auch in Hessen immer beliebter. Die Spielorte sind meist detailreich gestaltete Kulissen, die zuweilen an aufwendige Film-Sets erinnern, an denen eine bestimmte, manchmal auch gruselige Geschichte erzählt wird. Das Ziel dabei: Den Besucherinnen und Besuchern ein außergewöhnliches Abenteuer zu bieten - fernab des Alltags.

In Escape Rooms müssen Besucher diverse Rätsel lösen, um die Mission erfolgreich zu absolvieren - und den Raum wieder verlassen zu können. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In (Klein-)Gruppen, mit Freunden, der Familie oder Kollegen geht es darum, Rätsel lösen. Teilnehmende müssen in den interaktiven, themenbasierten Räumen Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit erfüllen, um die Mission zu meistern. Das erfordert Teamwork, Kommunikation und eine gute Auffassungsgabe.

Andere Welten und packende Geschichten erleben

Björn Schöne vom Anbieter Room Fox in Frankfurt sagt: "Für mich besteht der Reiz von Escape Games darin, andere Welten zu erleben und selbst Teil einer packenden Geschichte zu werden, und die Geschichte durch mein Handeln beeinflussen zu können."

Weitere Informationen Körperliche und psychische Einschräkungen beachten Unter Umständen sind Escape Rooms auch nicht für jeden eine passende Freizeit-Aktivität. Die Räume und Missionen sind nicht immer uneingeschränkt für alle Menschen spielbar. Personen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen oder Auffälligkeiten wie Epilepsie, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Platzangst sollten sich vorher beim Anbieter informieren, ob der Raum für sie geeignet ist. Sie sind mitunter nicht barrierefrei und für Menschen im Rollstuhl ungeeignet. Tipp: Anrufen und mit dem Anbieter sprechen. Ende der weiteren Informationen

Viele Anbieter betonen auch gegenüber unerfahrenen Teilnehmenden: Man ist niemals wirklich eingesperrt in den Räumen - auch wenn es die Story einen glauben lassen mag. Es gibt also keinen Grund, Angst zu haben. Man steht mit Hilfe von Kameras immer unter Beobachtung eines Spielleiters.

Unterschiedliche Altersbeschränkungen

Für die meisten Escape Rooms gibt es Altersbeschränkungen. Je nach Anbieter und zu lösender Mission unterscheiden sich die Voraussetzungen. Es kommt auch darauf an, ob Kinder und Jugendliche von Eltern begleitet werden oder nicht. Bei der Frage zum Alter gilt: Mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen und alles besprechen. Mitunter können Escape Rooms auch weniger gruselig und aufregend gestaltet werden.

Anbieter aus einigen Städten Hessens in der Übersicht - eine Auswahl:



Anbieter: BreakOut – Live Escape Game

Adresse: Flinschstraße, 20, 60388 Frankfurt/Main

Infos im Web: www.breakout-game.de

Kontakt: info@breakout-game.de / Tel. 0176 - 42480802

Räume: 5 / u.a. Stalker - Tschernobyl 1986, Draculas Schloss und Nightmare Circus

Spielfläche gesamt: 140 qm

Spieldauer: 60 bis 90 Minuten

Preise: 59,50 bis 168 Euro

Tipps & Details: Die Empfehlung für Einsteiger lautet: Draculas Schloss. Sehr interaktiv und nicht zu kompliziert, erklärt der Betreiber. Erfahrene Spieler können die 90-minütige Mission Behind Closed Doors wählen - eine Story aus der Nervenheilanstalt um tödliche Qualen. Der Anbieter will "Hi-Tech Live Escape"-Technik bieten. Die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit werden verwischt: "Unsere Räume sind lebendig: Man weiß nie, was in der nächsten Sekunde passiert."

Anbieter: Room Fox FFM

Adresse: Moselstraße 4, 60329 Frankfurt/Main

Infos im Web: www.room-fox.de

Kontakt: info@room-fox.de / 069 98664461

Räume: 4 / u.a. Der Wald, Get Together, Der letzte Seelenwanderer und zwei Outdoor-Abenteuer

Spielfläche gesamt: 450 qm

Spieldauer: 60 bis 90 Minuten Indoor, 150 Minuten Outdoor

Preise: ab 29 Euro - Übersicht

Tipps & Details: Meistgespielte Mission ist Der Wald. Sie bietet eine packende Story und eine realistische Kulisse. Neu ist Der letzte Seelenwanderer. Für Kinder gibt es auch weniger gruselige Abenteuer. Der Anbieter ist einer der Gründungsmitglieder beim Fachverband der Live Escape & Adventure Games (LEAG). Er hat bereits im Jahr 2017 seine Räume eröffnet und mehrere Standorte in Deutschland.

Anbieter: The Great Escape

Adresse: Hanauer Landstraße 340, 60314 Frankfurt/Main

Infos im Web: www.escapefrankfurt.de

Kontakt: kontakt@escapefrankfurt.de / 0173 - 3097463

Räume: 5 / u.a. Die Gespenster-Villa, Hotel Noir, Das verfluchte Kloster

Spielfläche gesamt: 300 qm

Spieldauer: 60 Minuten

Preise: je nach Wochentag und Personenzahl ab 30 Euro pro Person

Tipps & Details: Meistgespielter Raum ist Die Gespenster-Villa - "ein aufregender Mix aus Grusel und Rätseln", wie es heißt. Einsteigern wird der Raum Hotel Noir nahegelegt. "Die Geschichte ist spannend und die Rätsel sind auch nicht zu schwer. Außerdem hat der Raum eine angenehme Atmosphäre", erklärt der Betreiber.

Anbieter: Secret Games

Adresse: Mittelstraße 42, 36037 Fulda / Luckenberg 8a, 36037 Fulda (2 Filialen)

Infos im Web: www.secret-games.de

Kontakt: info@secret-games.de / Tel. 0661 - 29697923

Räume: je Standort zwei Räume. Der Henker und Prison Break sowie Das verlassene Waisenhaus und Der Zauberer

Spielfläche gesamt: pro Standort 180 qm

Spieldauer: 60 Minuten

Preise: 99,00 EUR (2 Spieler) bis 159,00 EUR (6 Spieler)

Tipps & Details: Der Anbieter hat wegen der großen Nachfrage am Luckenberg in Fulda eine zweite Filiale eröffnet. Dort sind die Räume Das verlassene Waisenhaus und Der Zauberer entstanden. Letztgenannter ist auch in der Kinder-Variante spielbar, ab 16 Jahren oder ab zehn Jahren in Eltern-Begleitung. "Prison Break ist der absolute Klassiker", sagt der Betreiber. Es geht um einen Gefängnis-Ausbruch in den 1950er Jahren.

Anbieter: Schlüssel-Erlebnis-Räume FD - Marion’s events & Trends

Adresse: Rabanusstraße 38, 36037 Fulda

Infos im Web: www.marions-events.de

Kontakt: info@marions-events.de / 06669-9009979 oder 0151-54978787

Räume: 9 / u.a. Die Anstalt, Dämonenjäger, Das Vermächtnis der Luna Love

Spielfläche gesamt: 400 qm

Spieldauer: 90 Minuten und mehr

Preise: 20 bis 34 Euro

Tipps & Details: Die Anstalt, wo es um den Ausbruch aus einer Psychiatrie geht, und Filmriss sind zwei der meistgespielten Räume. "Selbstgebaute Räume mit tollen Rätseln und Aufgaben sind das", erklärt die Betreiberin. Ebenfalls für Einsteiger eignen sich u.a. Das Vermächtnis der Luna Love und Mörderische Heimat. Der Betreiber hat sich bewusst gegen Horror-Räume entschieden. "Bei uns stehen Teamarbeit und Zusammenhalt im Vordergrund und nicht Angst und Schrecken", erklärte sie. Dadurch können auch Kinder mit ihren Eltern spielen.

Ein Blick in den Fuldaer Escape Room namens Der Henker. Bild © Jörn Perske (hr)

Anbieter: Nexus Exit

Adresse: Bahnhofstraße 12, 63571 Gelnhausen

Infos im Web: www.nexus-exit.de / Fragen und Antworten

Kontakt: info@nexus-exit.de / Tel. 06051-5388242

Räume: 5 Missionen indoor / u.a. Mord auf dem Dachboden, Das Labor im Eis und Operation Breakout/ 6 Missionen outdoor

Spielfläche gesamt: 200 qm

Spieldauer: 60 Minuten

Preise: 15 Euro bis 35 Euro - Übersicht

Tipps & Details: Die Mission Hokus Pokus und die Meister der Magie werden am häufigsten gespielt. Dabei geht es um eine magische Reise durch die Welt der Zauberei. Ziel: Einen Zaubertrank brauen, um ein geheimnisvolles Portal zu öffnen. Für Einsteiger, Hobby-Detektive und Krimi-Fans eignet sich besonders die Mission Mord auf dem Dachboden.

In Escape Rooms gilt es, diverse Rätsel zu entschlüsseln, um die Mission zu meistern. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Anbieter: Adventure Castle

Adresse: Breslauer Straße 19, 63452 Hanau

Infos im Web: www.adventurecastle.de

Kontakt: volker@adventurecastle.de / 0176 - 417 912 69

Räume: 4 / u.a. Das Hexenhaus, Section 52, Frankensteins Labor

Spielfläche gesamt: 300 qm

Spieldauer: 60 Minuten

Preise: ab 29 Euro pro Person

Tipps & Details: Der meistgespielte Raum ist Das Hexenhaus. Dort können zwölf Personen gleichzeitig Rätsel lösen. Für Einsteiger empfiehlt der Anbieter Draculas Gruft. Die Escape-Room-Gäste werden bereits zu Beginn von kostümierten Mitarbeitenden empfangen, die auch mit Schauspiel-Einlagen ins Geschehen eingreifen. Das verspricht Interaktion, Überraschungen und Abenteuer.

Anbieter: EXIT Game Kassel

Adresse: Leipziger Straße 122, 34123 Kassel

Infos im Web: www.exitgamekassel.de

Kontakt: info@exitgamekassel.de / 0561 - 94994777

Räume: 3 / Atlantis - Abenteuer der Nautilus, Grimm's - Rettet Schneewittchen, Jack The Ripper - Die Jagd

Spielfläche gesamt: 135 qm

Spieldauer: 90 Minuten

Preise: ab 30 Euro per Person - Übersicht

Tipps & Details: Einsteiger spielen am besten den Raum zu Grimms Märchen. Der Vorteil laut Betreiber: gute Orientierung zum Spielfluss. Die Mission lautet: Rettet Schneewittchen! Zudem lässt sich der Schwierigkeitsgrad anpassen, zum Beispiel für Kindergruppen. Besonders empfohlen ist auch der Atlantis-Escape-Room. Geboten wird eine beeindruckende Kulisse und Geschichte, wie es heißt. Der Raum Jack the Ripper ist etwas gruselig.

Besucher versuchen in einem Escape Room in Kassel Rätsel zu lösen. Bild © Escape Room Exit Game Kassel

Anbieter: Team Escape Limburg

Adresse: Bahnhofsplatz 1A, 65549 Limburg

Infos im Web: www.teamescape.de/limburg

Kontakt: limburg@teamescape.de / 0162 - 9236727

Räume: 4 / u.a. Die Stunde des Grauens, Die Zelle und Die Kunst des Stehlens A und B sowie und 2 Outdoor-Aktivitäten (Stadtrallye)

Spielfläche gesamt: 200 qm

Spieldauer: 60 Minuten

Preise: 108 Euro (2-3 Personen) bis 168 Euro (6 Personen)

Tipps & Details: Der meistgespielte Raum ist Die Zelle. Besucher erleben das Abenteuer Sträflinge zu sein, die den Fluchtplan zweier berüchtigter Gangster übernehmen. Sie müssen entkommen, ehe der Wärter eine Runde dreht. Neu und empfehlenswert ist Die Stunde des Grauens - die Atmosphäre ist düster und mit einem Hauch Horror, wie es heißt.

Anbieter: Limpark Limburg

Adresse: Elzer Straße 2-4, 65556 Limburg

Infos im Web: www.limpark.de

Kontakt: mail@limpark.de / Tel. 06431 - 25006

Räume: 4 / u.a. Ausgeknipst, Vino Veritas, Prison Break

Spielfläche gesamt: 200 qm

Spieldauer: 60 Minuten

Preise: ab 25 Euro pro Person - Übersicht

Tipps & Details: Für Einsteiger empfehlen sich laut Betreiber die Räume Ausgeknipst und Vino Veritas, für Fortgeschrittene eher Prison Break und Der Schatz vom Dom zu Limburg. Wegen der großen Nachfrage wird es bald einen weiteren Raum geben, der sich bereits im Bau befindet.

Hinweise sammeln, Kombination erstellen und Zahlenschloss knacken - eine klassische Aufgabe in Escape Rooms. Bild © picture-alliance/dpa

Anbieter: The Key – Real Life Escape Games

Adresse: Neue Kasseler Straße 1, 35039 Marburg

Infos im Web: www.the-key-marburg.de

Kontakt: info@the-key-marburg.de / Tel. 06421 - 8859059

Räume: 3 Indoor-Räume / Der Fluch des Ra, Der Flug zum Mars, Im Bann der Waldhexe und 2 Outdoor-Touren

Spielfläche gesamt: 100 qm

Spieldauer: 60 Minuten Indoor, bis zu 3 Stunden Outdoor

Preise: ab 20 Euro pro Person - Übersicht

Tipps & Details: Der meistgespielte Raum heißt Im Bann der Waldhexe. Es geht um eine Mittelalter-Story voller Magie und leichtem Gruselfaktor, wie es heißt. Für Familien und Anfänger ist Der Fluch des Ra geeignet. Man befindet sich in einem ägyptischen Grab und muss einen Fluch brechen, der die Stätte beherrscht. Bald sollen drei neue Räume in einer zweiten Filiale am Hauptbahnhof hinzukommen. Der Anbieter legt Wert auf viel verbaute Technik. "Im Gegensatz zu den klassischen Räumen gibt es bei uns keine Zahlenschlösser", heißt es.