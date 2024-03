35.000 feiern kurdisches Neujahr in Frankfurt

Doppelt so viele Menschen wie erwartet haben am Samstag in Frankfurt das kurdische Neujahrsfest Newroz gefeiert.

Nach Polizeiangaben kamen rund 35.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Zum Start habe die A648 zeitweise gesperrt werden müssen. Mehrfach habe es gefährliche Situationen gegeben, weil Fahrer auf der Autobahn hielten, um ihre Mitfahrer aussteigen zu lassen.

Vereinzelt hätten Teilnehmer eine Anzeige wegen Fahnen mit verbotenen Symbolen bekommen. Wegen des unbeständigen Wetters hätten viele das Fest bereits früh wieder verlassen.