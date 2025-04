Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 21.04.25 um 17:41 Uhr

Darmstadt

25. bis 27. April - Fürstliches Gartenfest

Auf Hofgut Kranichstein, am Freitag von 13 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 15 Euro

Echzell

24. bis 26. April - Jungpflanzenmarkt mit Jubiläums-Frühlingsfest

In der Kronstraße 26, Bingenheim, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Erzhausen

27. April - Frühlingsmarkt der Hobbykünstler

In der alten Schillerschule, Hauptstraße 12, von 11 bis 17 Uhr

Gelnhausen

27. April - Tag der offenen Tür

Bei der Feuerwehr Gelnhausen Ost, Leipziger Allee 35, ab 10.45 Uhr Frühschoppen mit Musik, ab 14.15 Uhr Übung der Jugendfeuerwehr, 18 Uhr Ausklang u.a.

Gründau

26. April - Bunter Naturmarkt

Auf der Wiese am Rathaus Lieblos, mit Infoständen, Kinderprogramm, Mitmachaktionen u.a., von 14 bis 17 Uhr

Kassel

26./27. April - Truckertreffen und Benefiz-Truckshow

Auf dem Autohof Lohfelden, von Samstag, 9 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr

Langen

26. April - ZenJA Holzofen-Backtag

Im Generationengarten des Zentrum für Jung und Alt, Zimmerstraße 3, von 13 bis 16 Uhr

Michelstadt

25. bis 27. April - ALL IN

Workshops, Talks, Mitmachaktionen, kulturelle Erlebnisse u.a. in und um Michelstadt

Nidderau

27. April - Maibaum-Aufstellen

Am Feuerwehr-Gerätehaus Ostheim, ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, Baumstellen ab 13 Uhr

Oberursel

26./27. April – Kunstmarkt

Im großen Saal des Rathauses, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Rödermark

27. April - Frühlingsmarkt mit Hobbykünstlerausstellung

Im Dinjerhof, Pfarrgasse 7-9, von 13 bis 19 Uhr

Sinntal

27. April – Schachblumenfest

Auf dem Festplatz Altengronau, mit Führungen, Kulinarik u.a., von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen