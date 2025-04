Märkte und Feste in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Braunfels

30. April - Tanz in den Mai

Im Haus des Gastes, ab 19 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Egelsbach

30. April - Tanz in den Mai

Im Saalbau Eigenheim, mit Live-Musik, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 20 Euro

Erbach

1. Mai – Familienfest

In der Werner-von-Siemens-Straße 90, mit Unterhaltungsprogramm, Kinderprogramm u.a., von 12 bis 17 Uhr

Frankfurt

4. Mai - Tag der offenen Tür

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bonames, Brandhöfchen 8, von 11 bis 20 Uhr

Fulda

1. Mai - Ramba-Zamba-Feier

Am Rhönbad in Bronnzell, von 12 bis 18 Uhr, nicht bei Regen!

Griesheim (bei Darmstadt)

1. Mai – Maifeier

In der Kleingartenanlage Im Münchsbruch, ab 11 Uhr

Groß-Umstadt

1. Mai - 1. Mai uff Hessisch

Äppelwoi, Grie Soß und Blasmusik im Feuerwehrhaus Kleestadt, ab 11 Uhr

Helsa

1. Mai – Pflanzenbörse

An der Wickenröder Kirche, von 11 bis 16 Uhr

Neu-Anspach

3./4. Mai – Pflanzenmarkt

Im Freilichtmuseum Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr, es gelten die regulären Eintrittspreise

Oberursel

2. bis 4. Mai - Feier zum Tag des Deutschen Bieres

Auf dem Rathausplatz, am Freitag ab 18 Uhr, ab 19 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 19 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Offenbach

3. Mai - Aktionstag Inklusion

Auf der Frankfurter Straße, dem Aliceplatz und dem Stadthof, von 13 bis 17 Uhr

Schotten

1. Mai – Vulkanfest

Auf dem Hoherodskopf, mit Livemusik, Rundflügen, Fahrten mit dem Ziegengespann u.a., von 10 bis 17 Uhr

Trendelburg

4. Mai - Tag der offenen Tür

Bei der Freiwilligen Feuerwehr, am und im Gerätehaus, Bgm.-Franz-Witzel-Straße, ab 11 Uhr, ab 10 Uhr Gottesdienst, ab 13 Uhr Festkommers u.a.

