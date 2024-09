Ab Januar Hessischer Rundfunk übernimmt Vorsitz der ARD

Der Hessische Rundfunk (hr) übernimmt zum Jahresanfang 2025 den Vorsitz der ARD. Damit vertritt er die gesamte ARD nach außen. hr-Intendant Hager möchte die Akzeptanz für die ARD-Angebote noch weiter steigern.

Veröffentlicht am 26.09.24 um 14:02 Uhr

Der ARD-Vorsitz wechselt im kommenden Jahr vom Südwestrundfunk (SWR) zum Hessischen Rundfunk (hr). Das haben die Intendantinnen und Intendanten sowie die Gremienvorsitzenden der ARD-Rundfunkanstalten beschlossen.

Damit führt hr-Intendant Florian Hager die Gemeinschaft ab Januar an - und somit einen Verbund mehrerer Fernsehsender, Radiowellen, Online- und Social Media Formate.

Aufgaben eines "Klassensprechers"

Was der Vorsitzende dabei macht, weiß Kai Gniffke wohl gerade am besten. Der SWR-Intendant führt die Gemeinschaft noch bis Ende des Jahres an. Er vergleicht den Vorsitz mit der Aufgabe eines "Klassensprechers".

"Tatsächlich ist die Aufgabe des Vorsitzenden, Impulse zu geben, Diskussionen zu moderieren und am Ende dafür zu sorgen, dass wir auch entscheiden." Bei Florian Hager lägen diese Aufgaben "in allerbesten Händen". Allen sei klar, dass man die ARD nur gemeinsam "digitaler, moderner und transparenter" machen könne.

Hager: "Akzeptanz steigern"

Die Zeiten sind aber alles andere als einfach, dessen ist sich Hager bewusst. "Wir übernehmen im Januar in stürmischen Zeiten das Steuer." Die ARD hat eine Vielzahl an Reformen vor sich, muss sparen und steht gleichzeitig in der Kritik.

"Da ist es extrem wichtig, dass wir den Menschen da draußen klarmachen, wie viele Angebote wir haben, wie deutlich wir auch vor Ort sind, wie wir auch die verschiedenen Lebenswirklichkeiten darstellen können", so Hager. Das wolle man noch deutlicher zeigen und die Akzeptanz insgesamt steigern.