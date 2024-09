Am Montag ist die Aktion "Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten" gestartet. Veranstalter sind das Deutsche Kinderhilfswerk, der Ökologische Verkehrsclub und der Verband Bildung und Erziehung.

Unter dem Motto "Kinder können das - Elterntaxi muss nicht sein!" machen viele Schulen aus dem Rhein-Main-Gebiet mit, zum Beispiel die Friedrich-Ebertschule in Bad Homburg. Hier werden an alle Eltern, die ihre Kids doch mit dem Auto bringen, Zitronen verteilt - als Zeichen: Wir sind sauer. In Hochheim (Main-Taunus) können die fleißigen Schulweg-Läufer der Astrid Lindgren Schule ihre Kilometer in einem Laufpass dokumentieren.