Mehr als 30 Grad in der Sonne

Mehrere Schüler aus Mittelhessen sind auf der Rückreise von einer Klassenfahrt in einem Reisebus kollabiert. Bei hohen Temperaturen und mitten im Stau auf der A3 war die Klimaanlage im Bus ausgefallen.

Unerwartetes Ende einer Klassenfahrt: Die Schülerinnen und Schüler einer neunten Klasse aus der Nähe vom Limburg waren am Freitag auf der Rückreise aus den Niederlanden, als der Bus bei mehr als 30 Grad in der Sonne auf der A3 bei Siegburg (Nordrhein-Westfalen) in einen Stau geriet.

Obendrein fiel die Klimaanlage im Baus aus, so dass einige Schülerinnen und Schüler Kreislaufprobleme bekamen, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag dem hr bestätigte.

Laut Kölner Stadt-Anzeiger waren insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler und vier Lehrkräfte mit dem Bus unterwegs. Wie der Radiosender FFH berichtete, handelte es sich um eine Schulklasse aus Runkel (Limburg-Weilburg).

Weiterfahrt mit Eltern oder anderem Bus

Der Busfahrer hielt daraufhin an einer Raststätte, wo wenig später auch Feuerwehr und Rettungskräfte eintrafen. Vier Schülerinnen und Schüler mussten nach Angaben des Feuerwehrsprechers vor Ort mit Kreislaufproblemen behandelt werden. Auch ein Notarzt kam hinzu.

Einige Eltern holten ihre Kinder am Rastplatz ab. Die restlichen Jugendlichen fuhren mit einem anderen Bus nach Hause – mit funktionierender Klimaanlage.