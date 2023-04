Berufsschulen - Initiative zur Lehrer-Unterstützung in Hessen

Projekt Berufsschulen - Initiative zur Lehrer-Unterstützung in Hessen

An mehreren beruflichen Schulen in Hessen ist in diesem Schuljahr ein Projekt zur Stärkung der Lehrkräfte im Kampf gegen Demokratiefeindlichkeit gestartet.

Erste Rückmeldungen zeigten eine durchweg positive Bewertung der Beratung, sagte Projetkleiterin Gessner von der Uni Marburg am Donnerstag. Zum Programm "Starke Lehrer - starke Schüler" zählen Fortbildungen über die Gefahren von Extremismus oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Neben der Uni beteiligen sich Land und Bund an der Initiative.