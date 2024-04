Immer mehr Frauen ergreifen Männerberufe – und umgekehrt. Ein Grund dafür: Der seit 2001 stattfindende Girls’ Day, der inzwischen Girls and Boys’ Day heißt. Am Donnerstag war es wieder so weit. Auch an der Frankfurter Universitätsklinik haben Freiwillige begeistert teilgenommen.