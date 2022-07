Der hessische Abitur-Jahrgang 2022 ist ein besonderer: Fast die gesamte Oberstufenzeit wurden die Schülerinnen und Schüler unter Pandemie-Bedingungen unterrichtet. Trotzdem fiel der Notendurchschnitt so gut aus wie noch nie.

Es ist ein Ergebnis, das sich mehr als sehen lassen kann. Im Schnitt mit der Note 2,23 gingen hessischen Abiturientinnen und Abiturienten aus den Abschlussprüfungen hervor. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. Was schon an sich erfreulich klingt, wird im Vergleich zu den Vorjahren noch beachtlicher. Denn tatsächlich handelt es sich um den besten Abi-Notenschnitt seit Einführung des Landes-Abiturs in Hessen 2007.

Mehr als 800 Mal die Bestnote

Dabei hatte es der diesjährige Abiturjahrgang nicht sonderlich leicht. Fast die gesamte Oberstufenzeit verbrachten die Schülerinnen und Schüler unter Pandemie-Bedingungen, mussten mit Maskenpflicht, Fernunterricht und Schichtbetrieb zurechtkommen. "In einer solchen Situation eine Abschlussprüfung schreiben zu müssen, ist eine besondere Herausforderung", würdigte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) die besonderen Umstände.

841 Prüflinge erzielten dabei das Bestergebnis von 1,0. Auch das ein Rekordwert. Zumal die Zahl der Abiturientinnen und Abiturienten 2022 insgesamt deutlich kleiner war als in den Jahren vor Beginn der Pandemie. 19.471 Schülerinnen und Schüler legten die Prüfung ab. Zum Vergleich: 2017 waren es noch 25.317. Bestanden haben dabei 96,5 Prozent. Die Zahl derer, die durchfielen, lag bei 676.

Etwas mehr Zeit zur Vorbereitung

Kultusminister Lorz betonte, dass das Land auch in der Pandemie "beim Anspruch und Niveau keine Abstriche" gemacht habe. Der gute Notenschnitt sei insbesondere den Lehrkräften zu verdanken, die ihre Schützlinge auf die Prüfungen vorbereitet hätten.

Einen Vorteil gegenüber vorherigen Jahrgängen hatten die Abiturienten 2022 allerdings. Sie mussten ihre Prüfungen erst nach den Osterferien ablegen und hatten somit etwas mehr Zeit zur Vorbereitung. 2023 soll das Abitur nach Angaben des Kultusministeriums ebenfalls erst nach den Osterferien stattfinden.